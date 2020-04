Britney Spears ha dato fuoco a casa per colpa di due candele (VIDEO)

Britney Spears è in piena modalità ‘Jil Cooper’ e in questa quarantena continua a mostrarci quanto duramente si allena. In uno degli ultimi video la principessa del pop ha anche confessato di aver dato fuoco a casa. Per colpa di due candele è scoppiato un incendio nella palestra della villa di Britney.

Fortunatamente nessuno si è ferito e la nostra eroina è sana e salva (e anche tonica).

Visto che non ci pensa nemmeno lontanamente di tornare a cantare, a questo punto mi aspetto un bel libro più dvd ‘In forma com Britney Spears‘.

“Hey guys, I burnt my gym down. I had 2 candles and yeah one thing led to another and I burned it down.”

It’s Britney bitch. pic.twitter.com/tT7a25pjAI

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) April 29, 2020