Britney Spears dà fuoco a casa per errore, sua madre la smaschera: “L’ha già fatto altre due volte”

Oops I Did It Again in tutti i sensi per Britney Spears, reduce da un barbecue non voluto nella palestra di casa sua.

Come ci ha svelato qualche giorno fa via Instagram, un po’ di mesi fa la Spears ha dato accidentalmente fuoco alla palestra di casa perché si era scordata di spegnere due candele.

Alla luce di ciò una fanpage della cantante, bazzicando online, ha ritrovato uno stralcio di dichiarazione di sua mamma in cui racconta di come Britney, tempo prima, aveva dato fuoco alla casa per colpa di due candele.

“Britney è andata a New York per quattro giorni con Jenny, una sua amica, e facevano shopping tutti i giorni. Una di quelle sere è tornata a casa ed ha trovato un vero disastro. Britney aveva lasciato le candele accese ed il muro aveva preso fuoco, l’hanno dovuto spegnere i pompieri”.

Un aneddoto che risalirebbe ai primi anni 2000, ma che non sarebbe il primo! Come riportato dal The Sun e confermato sempre da sua mamma, quando era adolescente aveva dato fuoco al bagno di casa sempre a causa di due candele accese.

“Britney questa volta ha davvero imparato la lezione”.

Le ultime parole famose, cara mamma di Britney.

Britney Spears has now burned down her house three different times. pic.twitter.com/irlvHB9jff — Britney Fan (@BritneyHiatus) April 30, 2020