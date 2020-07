Britney Spears, il TG1 parla del movimento Free Britney

Dopo mesi di silenzio il movimento Free Britney ha avuto una nuova spinta grazie alle dichiarazioni di alcune persone che sono state vicine alla popstar di Piece of Me. Negli ultimi giorni influencer, youtuber, attori e cantanti hanno usato l’hashtag FreeBritney, anche in Italia, tanto che ieri sera addirittura il TG1 ha parlato di quello che sta succedendo nella vita della principessa del pop.

“Una storia che sembra un film. Liberate Britney, Free Britney urlano i fan. Una delle star più amate del pop mondiale. Liberatela da chi? Liberarla dal padre Jamie. Nel 2008 la cantante ebbe un crollo psicologico e da allora il padre ne gestisce patrimonio e carriera. E che carriera, tour, videoclip, musica, danza e gossip sempre in agguato. Dopo la crisi a ricominciato a lavorare, dischi, girare in tour, spot trasmissioni tv. Adesso dicono che stia bene e che possa riprendere in mano la sua vita.

Tra poche settimane il padre tornerà in tribunale per chiedere una proroga della tutela. Avrà la facoltà di gestire vita privata, contratti e beni della figlia, patrimonio stimato 60 milioni di dollari. Free Britney e sembra il tentativo di vedere la persona dietro la star”.

Il team della Spears farà davvero finta che nulla stia accadendo? Jamie Spears in questi giorni è una delle persone più odiate sul web e il management della cantante è a un bivio: o danno delle spiegazioni, o liberano questa donna.



TG1: il servizio su Free Britney.