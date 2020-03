Britney Spears si sente bullizzata su Instagram e la motivazione è tragicomica

Britney Spears da quando ha lasciato la clinica psichiatrica è tornata in pompa magna su Instagram dove pubblica citazioni prese online, gattini glitterati, buongiornissimi kaffèéè1! e foto di sé stessa con un costume bianco su uno sfondo rosso.

Proprio queste ultime foto (e fidatevi, sono davvero tante) hanno scatenato l’ilarità dei suoi followers. Ilarità che non è stata ben presa dalla Spears che ha letteralmente sbroccato parlando addirittura di bullismo.

“Ho letto molte cose online di persone che criticano i miei post [su Instagram, ndr] dicendo che pubblico le stesse 15 foto con lo stesso sfondo rosso e indossando lo stesso costume da bagno bianco. Io sono davvero entusiasta dei miei post e mi piace condividerli con tutti voi! Non avevo mai avuto un costume da bagno bianco prima e mi piaceva semplicemente lo sfondo rosso! Leggere tutti i commenti meschini fa davvero male ai miei sentimenti e credo che non dovreste dire tutte queste cose cattive a qualcuno che non conoscete nemmeno… Questo è bullismo! I tempi difficili come quelli che stiamo vivendo dovrebbero davvero insegnarci a essere gentili gli uni con gli altri!”.