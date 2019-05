Britney Spears: Larry Rudolph non vuole più essere il suo manager

Aria di cambiamenti in casa Spears. Lynne, la madre di Britney, è tornata per restare a fianco della popstar, Jamie invece chiede un’estensione della conservatorship e adesso è arrivato un colpo di scena. Pare che Larry Rudolph, il manager della Spears, voglia abbandonare il suo ruolo.

Stando a quello che riporta Bops and Bangers, una fonte affidabile avrebbe dichiarato che Rudolph sta cercando di prendere le distanze dall’intera situazione del Free Britney e delle battaglie in tribunale tra i membri della famiglia Spears.

“Non siate sorpresi quando in un prossimo futuro lui si dimetterà. Il suo nuove è stato infangato e lui non lo tollera più. Vuole tirarsi indietro da tutto quello che sta succedendo. Questa per lui è una decisione molto difficile da prendere, perché dirà addio ad una montagna di soldi, ma non c’è altra via d’uscita. La situazione non sta prendendo una bella piega.

Larry Rudolph comunque non c’entra nulla con la conservatorship e i guai di Britney, quindi anche per questo vorrebbe uscirne pulito”.

Larry Rudolph “Britney may never perform again”

Translation “Britney won’t work anymore under her current enslavement/human trafficking and we are going to set her free”

How dumb does Larry think we are? #freebritney — Nadia (@Nadia00673920) 23 maggio 2019

Britney finished her soon to be ex manager with only 2 words « of course ». Look @LarryRudolph time to question yourself if she hasn’t spoken to you since months. Stop speaking on her behalf to some shitty website like TMZ who loves to tear her down. Not professional #FreeBritney — Godney Army (@godneyfanbitch) 18 maggio 2019