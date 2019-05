Britney Spears ha scritto una lettera dove accusa la famiglia e il team di averla minacciata e messa a tacere

Proprio nel bel mezzo del caos del movimento Free Britney, spunta una lettera scritta da Britney Spears tra il 2009 e il 2010. Il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva questo grido d’aiuto che la Spears avrebbe affidato ad una persona fidata 10 anni fa. Nella lettera la principessa del pop racconta la terribile notte in cui si è chiusa in bagno con i figli, mentre fuori da casa sua c’erano agenti di polizia, ambulanze e vigili del fuoco.

La cantante parla in terza persona e dice anche di essere stata minacciata dai membri del suo team, che le avrebbero detto che i suoi figli sarebbero stati portati via se non avesse collaborato con loro.

“Kevin che cerca di fare la vittima innocente è un falso. Ha lasciato lei e i bambini. Il suo comportamento quando i suoi figli sono stati portati via da casa sua mentre lei si chiudeva nel bagno è comprensibile, considerando che la sua amica alla porta le ha detto che i poliziotti se ne stavano andando e che poteva stare tranquilla in bagno.

Le hanno mentito. I suoi figli sono stati portati via e lei ha perso il controllo, cosa che potrebbe capitare a molte madri in quelle circostanze. Lei non stava ascoltando il suo manager, lui aveva perso il controllo su di lei, così ha voluto spaventarla. Britney poi ha trasformato la sua rabbia, indirizzandola verso la sua famiglia e le persone che stavano facendo soldi con lei. Ora quest’anno Britney è stata zittita. Le persone che controllano la sua vita hanno guadagnato 3 milioni di dollari quest’anno.

Lei adorerebbe avere occhi nuovi per vedere la sua situazione, ma se prova a farlo viene costantemente minacciata. le dicono che le porteranno via i suoi figli. Quindi, quanto durerà tutto questo? Finché le persone vengono pagate e lei non ha diritti, potrebbe andare avanti per un po’, ma non è affatto giusto. Britney ha regalato al fratello due milioni di dollari, a sua madre una tenuta da 4 milioni in Louisiana e a suo padre il miglior lavoro nel mondo dello spettacolo. Lei è una persona molto generosa e vorrebbe ottenere il rispetto che merita”.

Queste parole fanno male, ma non mi stupiscono. Noi fan di Britney sappiamo bene che lei ha cercato di darci più o meno queste cose con diversi brani, che ha rilasciato in modo indipendente (sul suo sito e presentandosi in radio senza il permesso del suo team). Il testo di queste canzoni è chiaro.