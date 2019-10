Britney Spears, Louis Walsh racconta di quando a X Factor ha scoperto un dettaglio assurdo sulla popstar

Dal suo comeback con Circus nel 2008 ad oggi Britney Spears ha avuto alti e bassi. Periodi di grande successo, alternati a mezzi flop, momenti nei quali sul palco ha sfoggiato la vecchia grinta e purtroppo anche performance da dimenticare (soprattutto durante il Femme Fatale Tour). Sicuramente il 2012 non era l’anno migliore per gettarsi in un progetto nuovo e importante come X Factor USA. La principessa del pop – nonostante abbia strappato un contratto da più di 15 milioni di dollari – non ha brillato durante le puntate del talent e spesso è apparsa quasi annoiata.

Louis Walsh in una recente intervista ha raccontato un aneddoto bislacco su Britney Spears a X Factor USA. Stando a quello che riporta in conduttore irlandese, la Spears avrebbe usato dei tappi per le orecchie durante le audizioni.

Amore mio, piccola, avrà iniziato ad usarli dopo i provini tremendi delle prime date…



“Ero seduto al bancone accanto a lei e ad un tratto mi sono reso conto che indossava dei tappi per le orecchie mentre le persone facevano il provino. Ci pensate? Tappi per le orecchie! Li copriva, ma li ho visti. Non ci potevo credere. Qual giorno dopo 4 o 5 audizioni ci siamo resi conto che lei si stava stancando. Così abbiamo deciso di fare una pausa. Lei non parlava con noi. Non ha interagito con me fino a quando non le ho detto che conoscevo l’attore Colin Farrell. A quel punto si è girata verso di me e mi ha detto: “Adoro Colin Farrell”. Fine, poi mi ha sorriso. Pazzesco non è vero?”

Come si fa a non amare una delle regine pop che si presenta ad X Factor per giudicare dei giovani cantanti indossando dei tappi nelle orecchie!

Genia!