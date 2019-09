Britney Spears ha litigato davvero con la sorella? Parla Jamie Lynn

Perez Hilton ha notato che Britney Spears e Jamie Lynn avevano smesso di seguirsi su Instagram. I media americani hanno parlato di un litigio scoppiato a causa della denuncia fatta da Kevin Federline a Jamie Spears.

Molti fan di Britney hanno chiesto spiegazioni a Jamie Lynn, ma sono stati bloccati. Ieri sera la sorella di Britney ha spiegato che qualcuno è entrato nel suo profilo e ha bloccato sua sorella (bloccato?).

“So che non dovrei nemmeno affrontare questo discorso perché è così idiota, però voglio chiarire tutto. Mi pare ovvio che qualcuno sia entrato nel mio account e abbia bloccato mia sorella. Non ho mai bloccato mia sorella e non l’avrei mai fatto, quindi qualche idiota l’ha fatto. Mia sorella è fantastica, la amo e la supporterò in ogni modo. Non abbiamo litigato. Ma pensate davvero che se avessi un problema con lei la bloccherei invece di chiamarla o andare a vederla di persona? Ma siete seri? Credete che potrei agire pubblicamente bloccandola sui social? Mio dio gente…

Quindi le sorelle Spears sono ancora insieme, stanno bene, non si sono bloccate. Amo mia sorella”.

La protagonista di Zoey 101 ha riseguito sua sorella, che però non ha ricambiato il follow (almeno per ora).

Hacker cattivoni che entrano nei profili per bloccare le sorelle. Cara JL…