Britney Spears: sua madre scrive un post allarmante contro il team della popstar

Nelle scorse settimane Lynne è volata dalla Louisiana alla California, non appena ha saputo che sua figlia era stata ricoverata in un centro psichiatrico contro la sua volontà. La mamma di Britney Spears ha intrapreso azioni legali per avere più voce in capitolo sulla vita della popstar (controllata quasi totalmente dal padre Jamie).

In questi giorni i rumor sulla principessa del pop si sono calmati, visto che lei è in vacanza a Miami con il fidanzato Sam (attenzione, Jamie aveva chiesto al giudice l’estensione della conservatorship anche in Florida, che sia solo una coincidenza?).

Ieri sera però è arrivato il colpo di scena, Lynne ha risposto ad un post del sito Absolute Britney ed ha lanciato accuse velate al team di Britney.

“Quindi il team di Britney sta cancellando i commenti positivi sui suoi post Instagram e lascia quelli negativi per continuare a far credere che lei abbia bisogno di aiuto! – scrivono i ragazzi dell’Absolute Britney – Prima erano così veloci a rimuovere tutti i commenti negativi, ma ora all’improvviso li lasciano tutti, ma rimuovono quelli positivi! Questa è violazione dei diritti umani”. “Non posso credere che tu abbia appena postato questa cosa, perché ho un amico che ora mi diceva la stessa cosa! Ho postato qualcosa e ho cercato di tornare indietro per ritrovarlo e non c’era niente di tutto ciò che avevo scritto.– scrive Lynne Spears – So che siete dei veri fan e che la amate, quindi vi ringrazio per avermelo fatto notare, perché altri mi dicono le stesse cose”.

I commenti positivi su Britney vengono rimossi, così da far sembrare che lei abbia bisogno di aiuto? Spero che si tratti solo di un malinteso, altrimenti sarebbe l’ennesima schifezza fatta dal team di Britney.

