Britney Spears: la maestra di suo figlio parla del Free Britney e del comportamento della popstar

Dopo la cugina, il fotografo, il fidanzato e la madre, adesso a parlare del movimento Free Britney è la maestra di uno dei figli di Britney Spears. la donna è intervenuta su Instagram e ha detto di aver visto la popstar di Gimme More a tutte le recite e le riunioni scolastiche ed ha anche aggiunto che il suo comportamento è sempre stato impeccabile.

“Uno dei suoi figli veniva nella scuola elementare dove insegnavo. Posso assicurarvi che lei era l’unica mamma famosa che veniva ad ogni festa, ogni recita, incontro e riunione, c’era sempre. Anche con tutti i bambini intorno che la cercavano, lei restava sempre carina e dolce con tutti. Si comportava in maniera impeccabile con noi e con il figlio. Parlo del periodo in cui lei lavorava a Las Vegas per la residenza, un momento difficile visto che faceva avanti e indietro per venire a trovare i figli a Los Angeles.

Quello che le sta accadendo è terribile, lei merita di essere trattata come un essere umano. Merita anche il supporto dei fan e di chiunque voglia la sua libertà”.