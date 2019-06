Britney Spears sbrocca e pubblica uno strano video: “Guardatemi, sono magrissima!”

Nelle ultime 48 ore i paparazzi hanno scattato centinaia di foto a Britney Spears e Sam, che si trovano attualmente in vacanza a Miami. La principessa del pop sembra non aver gradito il risultato degli scatti e poco fa ha pubblicato delle storie davvero bislacche.

“Ho una domanda per tutti voi. Ultimamente molti fan criticano le persone e dicono che le foto e i video che vengono pubblicati non sono nuovi o che addirittura sono fake. Ma nessuno mai si chiede se le foto dei paparazzi siano fake. O sei i paparazzi facciano delle cose alle foto. Questa è una notizia reale. Ieri sono andata a nuotare e in quelle immagini sembra che io pesi 20 kg in più di come sono in verità. Questa sono io adesso e sono magra come un ago. Adesso ditemelo voi cos’è reale”.

Premesso che a me nelle foto dei paparazzi non sembra affatto 20 kg in più, ma comunque non capisco il senso di questo sfogo. Sta perculando il FreeBritney e le teorie complottare di certi fan? È davvero arrabbiata perché non si piace nelle foto uscite ieri?

Diciamo che se ci sta trollando tutti, è un genio, se invece è seria, allora inizio a preoccuparmi.



MY BADDASSSSSS @britneyspears Look Britney Instagram stories pic.twitter.com/bD2jsz0N6n — ClaudiaDC (@ClaudiaDC10) 10 giugno 2019

Britney looking amazing during vacation on a yacht with Sam in Miami 😍😍😍 pic.twitter.com/MssUdCsgGD — Absolute Britney (@britneyabsolute) 9 giugno 2019

Britney Spears looks healthy as ever as she’s seen yachting with Sam Asghari in Florida! ☀️🌴 (📸 credit to: @DailyMailCeleb) pic.twitter.com/Nn70ufpPlJ — PA Media (@PopAlertMedia) 9 giugno 2019

Britney and Sam 😍 pic.twitter.com/5ChkURxUSE — Angy Spears ⚓ (@bitspears) 9 giugno 2019