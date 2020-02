Britney Spears finisce in ospedale, ha avuto un infortunio mentre ballava – foto e video

Sarà anche in pausa da un anno e mezzo, ma tra una sessione di yoga, una sfilata per Instagram e qualche pennellata per i suoi quadri, Britney Spears trova del tempo anche per la sua prima passione, il ballo. E proprio mentre ballava la principessa del pop ha avuto un infortunio ed è finita in ospedale.

La mente dei vecchi fan (come il sottoscritto) andrà subito al 2004…

Ieri sera Sam Asghari ha raccontato quello che è successo.

Speriamo davvero che si rimetta presto e che prima o poi (oltre a correre e saltare) torni anche ad essere libera di scegliere se e come tornare sul palco.



Posted by sam asghari: When you break something it tends to heal stronger specially when you’re my Girl👌🏽 my lioness broke her metatarsal bone on her foot doing what she loves which is dancing 💃 Wishing her the best recovery so she can jump, run, and dance her butt off pic.twitter.com/VUHmHdzLWm

— Absolute Britney // #FreeBritney \\ April 21st (@absolutebritney) February 18, 2020