Britney Spears: suo padre Jamie indagato per violenza contro il nipote Sean Preston

Dopo il caos che ha travolto Jamie Spears con il movimento Free Britney, adesso l’uomo si trova al centro di un altro scandalo. Il padre della principessa del pop è sotto inchiesta per violenza su minori. Kevin Federline ha denunciato il suo ex suocero, che avrebbe picchiato suo figlio tredicenne, Sean Preston. Sembra che lo scorso 24 agosto i due figli di Britney fossero a casa del nonno e che quest’ultimo abbia avuto una discussione con Sean Preston. Stando alle informazioni pubblicate dai media americani, il ragazzino si sarebbe rifugiato in una stanza per fuggire dall’ira del nonno, che però pare abbia sfondato la porta e gli abbia messo le mani addosso.

“Fonti delle forze dell’ordine ci hanno riferito – si legge su TMZ – che il presunto incidente è avvenuto il 24 agosto nella casa di Jamie Spears nella contea di Ventura. Ci è stato detto che Federline afferma che suo figlio di 13 anni e Jamie hanno litigato e, a un certo punto, Jamie avrebbe alzato le mani. Le nostre fonti dicono che Jamie ha sfondato una porta per raggiungere suo nipote e lo ha preso una volta che era nella stanza. Sembra che Britney abbia preso i suoi bambini e li abbia portati a casa sua, dove l’ha raggiunta Kevin. L’incidente è stato così grave che Kevin il giorno dopo si è presentato al dipartimento dello sceriffo di Ventura. Ci è stato detto che gli investigatori hanno già sentito i testimoni e hanno consegnato i loro risultati all’ufficio del D.A.”

AGGIORNAMENTO: Un giudice ha emesso un ordine restrittivo contro Jamie Spears.

i’m so sad for britney and her kids, i hope they are okay. I hope sean preston isn’t majorly harmed. — BSMichelle ✨ (@bsmichelle_) September 3, 2019

Now with Jamie under investigation of child abuse this has to end! Jamie Spears is not fit as Britney’s conservator and is a danger to her sons #FreeBritney https://t.co/Ix92YhfOUX — Galatia5:7 (@CrystalAria) September 3, 2019