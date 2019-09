Britney Spears: suo padre non sarà più il suo tutore – ma ha fatto altre richieste particolari

Il movimento FreeBritney non era bastato a liberare la principessa del pop dalla conservatorship di suo padre. Nemmeno l’intervento di Lynne Spears era servito. Adesso però le cose sono cambiate, la denuncia per aggressione al nipote Sean Preston pare aver fatto riflettere Jamie Spears, che ha fatto una mossa furba. Secondo TMZ l’uomo avrebbe chiesto al giudice di togliergli il ruolo di tutore, per affidarlo ad una sua collaboratrice, Jodi Montgomery. Jamie infatti ha paura che la mamma di Britney e Kevin Federline usino la denuncia per aggressione per eliminare la conservatorship.

Jamie Spears ha chiesto che Jodi Montgomery abbia i poteri che ha sempre avuto lui sulla vita di Britney.

In pratica Britney resterebbe prigioniera, non più di suo padre, ma di un suo braccio destro.

Adesso le ipotesi sono due: o Britney è davvero pericolosa per se stessa e per gli altri, sua madre è una scema e quindi Jamie sta salvando la vita di questa ragazza, oppure quest’uomo è un mostro, visto che la conservatorship è una sorta di schiavitù.

@anthonyyysteven get lynne to get britney back off vacation because this montgomery woman if she gets control we are screwed. Also jamie is saying britney wont be there! She needs to be there! pic.twitter.com/KKQgtRVkH6

Jamie Spears and Loucifer think all britney stans are stupid and will take whatever bait they throw.

We’re out here with degrees PhDs, Lawyers, some MDs in progress (s/o to bae) all weighing in with their knowledge and expertise.

We grew up since 07 Jamie. #freebritney

— c h i x 🧚🏼‍♂️ (@letters_oftruth) September 6, 2019