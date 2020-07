Britney Spears: paparazzi e giornali photoshoppano le sue nuove foto e fanno infuriare i fan

Britney Spears ci tiene alla sua forma fisica e su Instagram – oltre alle sue già iconiche sfilate – pubblica spesso foto e video nella sua palestra personale mentre si allena (anche con quel manzo del fidanzato Sam Asghari).

Se sui social la principessa del pop appare in forma smagliante e con un corpo davvero tonico, questa settimana però alcuni giornali hanno pubblicato delle sue foto palesemente photohoppate. Modifiche abbastanza evidenti sulla pancia, ma anche sulle cosce, che hanno fatto infuriare il B Army.

Ovviamente il mio tesoro risponderà anche questa volta con il suo motto: ‘I’m Skinny As A Needle’. Io però ci aggiungerei anche un bel ‘f**k you’.

How the media treats Britney Spears is not right. She is body shamed and photoshopped to look unwell, to perpetuate a stereotype that she’s crazy. It’s disgusting and we’re not going to let it happen in the year 2020. This woman has been through enough. #WeLoveYouBritney pic.twitter.com/mzgvVDZrzx

