Britney Spears celebra il mese del Pride e manda un messaggio alla comunità LGBT

Come ogni anno Britney Spears si è ricordata di celebrare il mese del Pride ed ha registrato un messaggio per la comunità LGBT.

Ma quanto è adorabile questa donna?

Di poche parole rispetto ad altre sue colleghe, ma personalmente apprezzo davvero tanto la sua spontaneità. In questo periodo non ha nulla da promuovere ed ha comunque deciso di dimostrarci il suo supporto, registrando una clip in cui si è presentata con il primo vestitino che ha trovato nell’armadio e la matita messa al buio. Io la amo.

Happy Pride Month 🌈🌈🌈🌈 !!!! I love my LGBTQ+ fans so much …. you all bring me so much joy and I am proud to support you ❤️🧡💛💚💙💜 !!!! PS Sam …… 🤫🤫🙄😂😜💋 !!!! pic.twitter.com/5JbbzWqn7W

— Britney Spears (@britneyspears) June 23, 2020