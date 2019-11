Britney Spears dice di no a Robbie Williams, lui spiega il motivo del rifiuto

Robbie Williams ha appena rilasciato il suo album natalizio, The Christmas Present. Nel disco avrebbe dovuto esserci una canzone con Britney Spears…

Il cantante inglese voleva incidere Fairytale of New York insieme alla principessa del pop, che però gli ha rifilato un bel palo. Robbie Williams ha raccontato l’aneddoto in un’intervista rilasciata ad Heart Radio. Britney ha detto di no al collega ‘perché adesso non lavora e si sta riposando’.

“Da tempo volevo collaborare con Britney Spears. Per il mio album natalizio ho pensato che lei sarebbe stata perfetta per un duetto. Le ho chiesto di fare insieme Fairytale of New York. Lei mi ha detto semplicemente ‘no’. Come mai? Diciamo che adesso non lavora. Si sta riposando. Magari capiterà in futuro, vedremo se succederà”.

Amo Britney, è la mia cantante preferita, per lei ho viaggiato in tutto il mondo e per rispetto non commento.



The Christmas Present: il nuovo album di Robbie Williams.