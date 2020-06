Britney Spears sfida Loredana Favoloso

Ieri sera Britney Spears ha deciso di rendere omaggio ad una grande diva italiana, Loredana Favoloso. La principessa del pop ha sfilato mostrandoci alcuni dei suoi outfit più belli e ci ha anche rivelato che ‘Just Like Me‘ è il brano preferito di Glory.

“Ho aiutato a scrivere questa canzone. “Just Like Me” è la mia canzone preferita di Glory! PS: il video l’ho girato due notti fa”.

Non solo ci ha regalato un bellissimo omaggio alla Favolosa, ma Britney ha dimostrato ancora una volta la sua umiltà dicendo di aver AIUTATO a scrivere “Just Like Me“, molte sue colleghe si sarebbero prese l’intero merito anche per aver inserito solo un “baby”.

Chissà la Favolosa come avrà reagito a questa clip.



Favolosa preparati, per la prossima stagione di Live avrai una rivale.