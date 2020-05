Britney Spears si ritira definitivamente? Parla la sorella Jamie Lynn

Jayden durante una bizzarra diretta Instagram ha dichiarato che Britney Spears non ha intenzione di fare nuovi album e che potrebbe ritirarsi. Ipotesi avvalorata da un insider, che due mesi fa ha fatto delle rivelazioni alla rivista US Weekly.

Ma quindi la principessa del pop ha deciso davvero di dire addio al palco? Pare proprio di no, a tranquillizzare il B Army è arrivata la sorella di Britney, Jamie Lynn Spears. La protagonista di Zoey 101 ha rivelato ad Hollywood Reporter che la popstar di Womanzier non ha intenzione di rilasciare nuova musica per il momento, ma che non si ritirerà definitivamente.

“Se uscirà con qualcosa presto? No, non credo proprio. Da quello che so non accadrà. Voglio dire, in questo momento, è in quarantena a Los Angeles, ma in generale si sta semplicemente rilassando. E penso che sia buono per lei. Britney se lo merita questo riposo. Si è fatta il cul*. Quindi se vuole fare un altro album, fantastico, ma se non ne ha voglia, non è necessario, ha già dato molto. Ha dato davvero molto al mondo. Non penso che ci siano piani per far uscire niente a breve.

Se si sta ritirando definitivamente? No, no, no. Adesso sta solo cercando di rilassarsi in quarantena. Sta vivendo la vita giorno per giorno. E quando vorrà fare musica, la farà, ma solo se avrà voglia. Non credo che tu possa mai allontanare qualcuno dalla sua passione”.