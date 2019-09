Britney Spears e sua sorella Jamie Lynn hanno litigato? (qualcosa non torna)

Questo non è assolutamente un anno facile per Britney Spears, verrebbe quasi da dire che la principessa del pop stia vivendo un nuovo 2007. Prima l’annullamento della residenza Domination, poi la malattia del padre, il ricovero in una clinica psichiatrica, la riduzione della custodia dei figli, le battaglie legali per la conservatorship, Jamie denunciato per aver picchiato Sean Preston e adesso anche dei problemi con sua sorella.

Ieri sera Britney e Jamie Lynn hanno smesso di seguirsi su Instagram. A notare la cosa è stato Perez Hilton.

“Possiamo confermare che Britney Spears e Jamie Lynn Spears NON si stanno seguendo su Instagram. – si legge su Perez Hilton – Il che è strano, per non dire altro, perché in passato le due si sono sempre supportate. Ma il dramma familiare ora sta creando una spaccatura tra le due sorelle. E forse dobbiamo aspettarci altri drammi”.

Stando a quello che riportano i media americani, dietro a questa lite potrebbe esserci la recente denuncia fatta da Kevin Federline al padre delle due. L’ipotesi è che Britney abbia preso le parti del suo ex marito e Jamie Lynn quelle del padre.

Ma siamo così sicuri che la popstar americana e la sorella abbiano litigato?

Meno di 24 ore fa Britney ha citato sua sorella in merito ad un cambio di look.