Brooklyn Beckham si è fidanzato con la sosia di sua mamma Posh Spice

Brooklyn Beckham, primogenito di David Beckham e di Victoria Adams (also known as la str*nza che ha rifiutato la reunion con le Spice Girls qualche mese fa), si è fidanzato con la bellissima modella Phoebe Torrance.

La relazione fra i due è finita sulla bocca di tutti e non solo perché lei ha circa dieci anni più di lui, ma perché da “giovane” la Torrance ha posato come sosia di Posh Spice e tutt’ora le somiglia moltissimo. Nella foto qua sotto, infatti, quella a sinistra non è una giovane Victoria bensì la fidanzata di Brooklyn, Phoebe Torrance.

A riportare la palese somiglianza è stato il The Sun circa una settimana fa, ma in questi giorni né Brooklyn, né Phoebe, né Victoria hanno commentato la notizia.

Che ne pensate?

