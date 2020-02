Bugo vola alto (…forse troppo): ecco con chi gli piacerebbe duettare

Bugo è stato recentemente intervistato da Tutto Sport e come da insegnamento dursiano ha sognato in grande e volato decisamente in alto.

Fra una battuta e l’altra sulla Juventus (che vi risparmio volentieri) ha commentato la presenza di Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo ed ha poi svelato di voler collaborare in musica con un altro calciatore.

“Se è stato più emozionante cantare a Sanremo o vedere Cristiano Ronaldo da vicino? Ero gasato. Non volevo nemmeno cantare. Volevo fare un selfie. Ma non sono riuscito a incontrarlo. Cristiano non sa cantare, almeno secondo me. Ma Paulo Dybala è bravo, l’ho sentito. Sarebbe bello fare qualcosa con lui”.

Già mi immagino al prossimo Festival di Sanremo nel 2021: di Bugo e Dybala, Ricorda Chi Ti Ci Ha Portato Dentro, dirige l’orchestra il maestro Morgan.