Bugo: “Morgan mi dato del figlio di p**a e mi ha detto che non valgo un caz*o”

Bugo oggi pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa a Sanremo dove ha affrontato l’argomento “Morgan“. I problemi fra i due, come svelato dal cantante, sarebbero iniziati durante la serata delle cover.

“Mi sono ritrovato la serata delle cover a fare una cover in una versione che neanche conoscevo. Chiedevo sempre ‘Cosa devo fare?’ aspettavo indicazioni perché non sapevo quale versione fosse stata scelta da Morgan”.

Poi ha continuato:

“Morgan ha iniziato ad insultarmi dandomi del figlio di *** ma io non ho mai replicato una volta, non è il mio stile. Perché ho fatto tardi a scendere le scale? Perché ero turbato. Lui è sceso, ma io non sapevo se scendere, così sono rimasto indietro. Poi sono sceso anche io. Prima mi aveva detto sei una mer*a, un dilettante, non vali un caz*o. Dopo ha cantato quel che ha cantato, io non sapevo niente: smentisco categoricamente che lo sapessi. Chi cambia il testo viene squalificato, secondo te io sapevo che lo avrebbe cambiato?”.

Bugo ha poi specificato cosa ha pensato nel momento preciso in cui Morgan ha stravolto la sua canzone:

“Appena ha detto la prima frase ho pensato ‘Che caz*o succede?’, ho aspettato un attimo per capire che stesse succedendo, poi Morgan ha continuato ed io non sapevo come reagire. Così me ne sono andato portando via i suoi fogli”.

E ancora:

“Io non ho mai detto che Morgan è una mer*a, Morgan è un figo e non ho mai messo in dubbio la sua popolarità, ma la canzone originale l’ho scritta io”.

Bugo: “Ecco cosa ho fatto uscito dal palco”