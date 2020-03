Bugo offende Morgan “nano col monopattino”, lui replica stizzito

Qualche giorno fa (quando si poteva ancora girare liberamente, seppur mantenendo le dovute distanze di sicurezza) Morgan ha fatto un giro col monopattino intonando la canzone contro Bugo cantata al Festival di Sanremo ed il video – girato da una sua fan – ha fatto il giro del web.

A quanto pare il video lo ha visto anche Bugo, che su Twitter si è arrabbiato col collega etichettandolo ‘nano col monopattino’:

“Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA’ nani col monopattino figli di balconi decaduti”

Immediata è stata la risposta di Morgan:

“Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo.

Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te? Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma… le brutte intenzioni la maleducazione… quelle si che pagano…”