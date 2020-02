Bugo cambia idea su Morgan: “Pronto a far pace con lui, ma…”

Se Morgan è stato ospite di Barbara d’Urso e Caterina Balivo, Bugo non è da meno e dopo essere andato da Mara Venier, ieri sera era a L’Assedio, da Daria Bignardi. Il cantante milanese ha – ovviamente- parlato di quello che è successo sul palco del Teatro Ariston nella penultima serata del Festival di Sanremo.

“Che dire? È quasi diventato un film nel rivederlo. È tutto così romanzesco, non penso nemmeno di averla vissuta quella roba. Cosa ho provato in quegli attimi? Ai miei occhi è stata una cosa abbastanza normale andare via. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare dalla mia personalità. Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava quando ho sentito la prima strofa. Ho aspettato un attimo, poi ho preso il primo foglio e sono andato via. Io penso che si possono avere degli screzi, ma fare una cosa del genere…ha sfregiato la mia canzone, un atto che un artista non dovrebbe mai fare“.