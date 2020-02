Bugo parla di Morgan e svela che ci sarà una penale alta da pagare per quanto successo a Sanremo

A qualche giorno di distanza dalla performance di Morgan sulle note di ‘Le brutte intenzioni, la maleducazione…’, Bugo ha rilasciato un’intervista a La Stampa. L’artista ha confessato di essere devastato e si è augurato che questa attenzione mediatica nei suoi confronti si esaurisca presto.

“Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta e l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato. Poi Sgarbi ha detto che sembro un cocainomane.Ma poi ha ritrattato e si è scusato; è giusto che l’abbia fatto perché si è reso conto che rischiava legalmente. Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono. Sono frasi che si commentano da sole”.