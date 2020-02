Bugo svela cosa è successo con Morgan nella settimana successiva alla squalifica da Sanremo

Bugo e Morgan a distanza di una settimana dalla squalifica al Festival di Sanremo sono ancora sulla bocca di tutti e fra le varie teorie di complotto una che è stata sposata da molti nella giornata di ieri è quella che vorrebbe l’ex Bluvertigo artefice di tutto.

Secondo quanto dichiarato da Jonathan Kashianian a TvTalk e da Dario Salvatori a Italia Sì, Morgan avrebbe architettato questo piano per ‘uscirne vincente’ e ‘far parlare’. Non una semplice vendetta nei confronti di Bugo, quindi, bensì qualcosa di più machiavellico.

Bugo, intervistato a Italia Sì, se n’è lavato le mani commentando così:

“Sarei un attore fantastico se fosse tutta una messinscena. Morgan non mi ha contattato, vediamo se col tempo lo farà. Se sono più offeso o deluso? Sono più turbato. Non voglio mandare nessun messaggio pubblico a Morgan, se lo voglio fare lo farò in privato”.