Bugo risponde all’appello di Morgan fatto a Live Non è la d’Urso

Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso Morgan ha fatto un appello a Bugo: “Adesso mi rivolgo direttamente a te. Se tu chiedi scusa a Endrigo, io chiedo scusa a te“. Bugo però non ha raccolto l’invito del suo ex amico e ieri durante un’intervista rilasciata nel programma Un Giorno Da Pecora, l’artista ha detto che non chiederà scusa a nessuno e che se anche dovesse farlo, non accadrebbe davanti alle telecamere.

“Se andiamo più d’accordo io e Morgan o Renzi e Conte? Penso Renzi e Conte e questo vi dice già tutto. Io sono Renzi.Adesso ci saranno delle conseguenze penali e legali da affrontare. Questo perché quando un’artista viene squalificato perché abbandona funziona così.

Se farò pace con lui? Semmai farò delle scuse avverrà in via privata. Vi posso dire che per ora non ho intenzione di farlo, la cosa è stata grande, non basta certo andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino.

Io in tv quindi non lo voglio rivedere ora. Non voglio fare il talk. Se vedete ho fatto solo due apparizioni per cantare la mia canzone da Mara Venier. Non è nel mio carattere. Se le cose vanno risolte, se mai le risolverò, lo farò in privato, ma per ora non ne ho nessuna intenzione. Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire ‘Facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo’. Io non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità. Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante. Inutile che dica che devo chiedere scusa a un idolo, quindi no, non ho nessuna intenzione di farlo. Comunque a differenza sua non mi sto lamentando in tv. Avete visto qualche mia intervista dove mi lamento o chiedo le sue scuse?”