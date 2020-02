Bugo insofferente per l’ultimo posto di Sanremo, la dichiarazione

Bugo durante la quarta serata del Festival di Sanremo ha abbandonato il palco durante l’esibizione, una scelta che potrebbe essere dettata anche dall’insofferenza di essere ultimo in classifica.

Come confessato a SoundsBlog alla vigilia della serata delle cover, Bugo era insofferente per il basso posizionamento.

“A me la retorica dell’ultimo posto non mi interessa, eh… Vasco è stato bravissimo a costruirci su la storia dell’ultimo posto a Sanremo, che poi non è mai stato ultimo in classifica, ma a me questa cosa dell’ultimo posto… A me piace vincere!”.

Bugo: “Canzone Per Te l’ha scelta Morgan”

Il brano portato all’Ariston con Morgan era “sostanzialmente suo”, per questo motivo Bugo ha fatto scegliere al suo collega la cover da portare in gara. Scelta ricaduta sul brano Canzone Per Te. Una scelta però che non è risultata vincente: anche in questo caso sono arrivati ultimi.