Buon compleanno Simona Ventura: 10 cose iconiche che ha fatto nella carriera

Oggi primo aprile Simona Ventura soffia 55 candeline e come celebrarla al meglio se non ricordando le dieci cose più iconiche che ha fatto nella sua carriera trentennale? Nata in Rai, Super Simo è stata per ben vent’anni nella rete di stato, ma ha lavorato anche in Mediaset, La 7, Agon Channel e la grande famiglia di Sky. Ma andiamo con ordine.

1) Il debutto di Super Simo risale al 1988 dove partecipa come rappresentante italiana della trentasettesima edizione di Miss Universo. Il suo “Simona Ventura from Torino Italiaaaaa” riecheggia ancora dopo trent’anni.



2) Nel 1994 Simona Ventura segna il suo primo record: è la prima donna a condurre Mai Dire Gol, dopo quattro edizioni tutte al maschile. Dopo di lei è arrivata Alessia Marcuzzi.



3) Nel 1997 è la prima donna a condurre Le Iene. E lo ha fatto per ben cinque anni. Dopo di lei è arrivata Alessia Marcuzzi.



4) L’anno successivo è la prima donna a condurre in solitaria Zelig e no, dopo non è arrivata Alessia Marcuzzi.



5) Nei primi anni 2000 mette a punto un altro traguardo: è la prima donna a condurre Quelli che il calcio, che porta al successo per ben dieci anni consecutivi. Nel 2009 l’iconica intervista a Lady Gaga ma Stefani GERMANOTTAAAAAA.



6) Nel boom della sua carriera porta in scena quello che si rivelerà essere il GRANDE REALITY SHOW TARGATO RAI DUEEEEEE fra La Isla Bonita di Valeria Marini, le emorroidi di Enzo Paolo, la Lecciso che lascia Albano in diretta, Corona che scappa con il figlio e le iconiche catfight in studio con i parenti dei concorrenti perché lei non si lascia intimidire e le manate le sa dare. Sto parlando de L’Isola dei Famosi.



7) Nel 2004 conduce il Festival di Sanremo. E’ la terza donna a farlo (in tutto saranno quattro) in sessantanove edizioni.



8) Nel 2008 convince l’allora direttore di Rai Due ad acquistare i diritti di X Factor, format che l’ha vista come giudice in ben cinque edizioni. Anche se in una è stata una falsa, ca**o. Nei suoi team sono passati artisti del calibro di Giusy Ferreri, Francesca Michielin e Mahmood.



9) Nel 2016 partecipa come concorrente a L’Isola dei Famosi, esonda come un fiume che esonda e se ne torna a casa dopo cinque settimane: è stata la prima nella storia dei reality show di tutto il mondo a passare da conduttrice a concorrente. A condurre, ovviamente, Alessia Marcuzzi.



10) Oggi, dopo un biennio di successi alla corte di Maria De Filippi, ha deciso di tornare in Rai con The Voice Of Italy. Anche qua, dopo cinque edizioni tutte al maschile, sarà la prima donna a condurlo.