C’è Posta Per Te, non vede la figlia da anni e chiude la busta per la compagna, Maria interviene: “Fai un errore, apri”

Ieri sera è tornato C’è Posta Per Te e la storia più chiacchierata della serata è stata quella di Raffaella, che non vedeva suo padre Vincenzo da 7 anni.

“Vengo per mio padre. Non lo vedo dal 2013 e l’ultima volta che c’ho parlato al telefono er ail 2018. Io lo voglio vedere senza che sia necessario che ci sia la sua compagna. Io voglio sentirmi libera di essere sua figlia. – ha continuato Raffaella – Vorrei prendere anche solo un caffe sola con lui. Mio padre però pretende che ci sia la sua fidanzata. Mio papà mi manca molto. Mio padre da quando si è rifatto una vita con la sua donna non mi ha più considerata. Nel 2013 quando mi sono sposata gli ho chiesto di accompagnarmi in chiesa e all’incontro c’era anche lei e a me d’istinto è venuto di dire ‘pensavo venissi per stare da solo con me’. In quel caso abbiamo discusso e lui non è venuto al matrimonio, così come poi non ha conosciuto mia figlia”.

Una volta che l’uomo è entrato in studio con la sua nuova compagna, Raffaella è scoppiata in lacrime.

“Papà mi manchi, ci sono giorni che avrei bisogno di un tuo abbraccio. Mi manca tutto di te, i tuoi baci, le tue mani ruvide che mi consolano. Mi manca un pezzo nella mia vita e quel pezzo sei tu.

Graziella io non ho nulla contro di te. Mi dispiace se ti sei sentita ferita da qualcosa che ho detto o fatto. Io davvero non ho nulla contro di te. Ho il diritto di riavere mio padre. Ho il diritto di avere un rapporto con lui. Ciò non toglie che se pensi che io abbia sbagliato, ti chiedo scusa. Ho bisogno, però, di riavere mio padre. Non significa escludere te”.

Vincenzo però ha frenato la figlia: “No, tu non puoi chiedermi di non portare Graziella anche se vengo a trovarti a casa. Anche per rispetto, non puoi non invitare lei. Io ad esempio tratto i suoi figli come se fossero miei e loro non mi tengono fuori”.

Ogni volta che l’uomo stava per commuoversi per le parole della figlia, interveniva Graziella con frecciatine più o meno velate: “Lui non saprà nulla di tua figlia, ma allora tu quante volte chiami tuo padre per fargli gli auguri? Tu anche in tribunale eri dalla parte di tua mamma. Ricordi quello che è successo?”

Vincenzo ha deciso di riaprire la busta e riabbracciare la figlia, ma quando Graziella ha specificato che lei sarebbe uscita dallo studio, l’uomo ha cambiato idea: “No, allora non apro. O c’è anche Graziella o non vedo nessuno, esco anche io con lei“.

Graziella è stata irremovibile.

“Per me è proprio no. Lei è bugiarda e Sto arrivando! recitare bene. Cara non mi hai convinto con i piantolini e le tue sceneggiate perché le conosco bene. Lei è qui a C’è Posta Per Te a recitare. Ricordo anche che hai detto che non ti fregava niente di me e dei miei figli. Tu sei andata a parlare male di me in giro anche al parroco. Queste sono recite, tu sai recitare abbastanza bene”.

Maria De Filippi è intervenuta, ma non c’è stato niente da fare.

“Vincenzo come puoi farlo? Questa è tua figlia, è venuta qui con tua nipotina Sofia. Apri la busta anche senza Graziella. Vincenzo fino a cinque minuti fa avresti aperto. Hai cambiato idea dopo il ‘no’ di Graziella. Lei resta tua figlia, apri. Posso dirti che stai facendo un errore? Questo è un errore”.

C’è Posta Per Te: la storia di Raffaella e Vincenzo.

Vincenzo:”E prendiamoci questo caffè.”

Maria:”Graziella per te va bene vederla.”

Graziella:”No no.”

Vincenzo:”No Maria, chiudila. Mi hanno fatto del male.” A VINCÈ #cepostaperte pic.twitter.com/KNdoQk2JjB — Hello It’s me. (@patrikcascino98) January 11, 2020

Graziella una STREGA in maiuscolo perché prima fa scegliere il marito, poi mostra la sua natura da serpe vomitando tutte le cattiverie per fargli cambiare idea.

Per Vincenzo non ci sono parole ma solo parolacce. Fa male ma genitori così è meglio perderli.#cepostaperte — 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 (@yleniaindenial) January 11, 2020