C’è Posta Per Te: madre omofoba ripudia la figlia che sta con una donna, Maria De Filippi la rimprovera

Ieri sera a C’è Posta Per te è andata in onda una nuova storia di omofobia in famiglia. Marcella si è presentata in studio con la sua fidanzata Miriam ed ha mandato la posta alla madre, Rosa, che la ripudiata quando ha scoperto della loro relazione. Maria De Filippi ha raccontato quello che Rosa ha detto quando sua figlia Marcella ha fatto coming out.

“Tu sei impazzita, forse in palestra ti hanno dato qualcosa che ti ha fatto star male. Mi vergogno di te. Vorrei non vederti in giro con lei. Non vorrei che ti vedessero le tue nipotine. Tu mi farai morire. Per me questa è una sciagura”.

Nonostante le lacrime della figlia, Rosa non si è mossa dalla sua posizione schifosamente omofoba.

“Sono scioccata. Questo cambiamento non lo accetto. Non cambierò mai idea. Mia figlia l’ho vista con dei ragazzi bellissimi. Impazziva per loro. Adesso vederla con una donna non mi piace. È sprecata. Non è nata così e non mi va bene. Per me l’uomo deve stare con la donna, altrimenti non è normale. Io sono quadrata, le femmine vanno con i maschi. Adamo ed Eva li hanno fatti così”.

La donna ha aperto la busta con la clausola di parlare solo con Marcella ed avere rapporti solo con lei in futuro.

“Non la voglio conoscere. Mia figlia può venire a casa, può telefonarmi, ma io non voglio conoscere lei. Io ho una figlia e si chiama Marcella. Dell’altra non voglio sapere nulla. Io sono la mamma di Marcella, non la mamma di Miriam. Maria è un onore averti conosciuta, anche se C’è Posta per Te ho smesso di guardarlo. Perché? L’anno scorso c’era una storia di questo tipo e non lo guardo più. Per me questa situazione non è normale”.

Maria De Filippi ha rimproverato la donna.

“Posso dirti una cosa? Rifletti quando dici che questo non è normale. Perché stai dicendo a tua figlia che non è normale. Lei si è solo innamorata. Esistono le persone”.

Mi spiace per chi sui social ha giustificato la madre, perché quello che ha detto Rosa è orrendo, schifoso. Questa signora amerà anche sua figlia, ma è certamente più forte la sua omofobia, il sentimento per Marcella non è riuscito ad abbattere il suo spesso muro fatto di ignoranza e cattiveria.

In un mondo NORMALE (visto che questa parola piace tanto a questa omofoba) dovrebbe essere una madre che chiede pietà in ginocchio ad una figlia ripudiata perché AMA una ragazza.

Io da persona “quadrata” e “normale” provo orrore e schifo per signore come Rosa.

C’è Posta Per Te, la storia di Marcella e sua madre: il video.

Marcella è a #CePostaPerTe con la sua compagna per la madre… State guardando la sesta puntata? pic.twitter.com/gleYaCOCyp — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 22, 2020

“C’è sempre stata una grossa mancanza, quella del dialogo” Marcella apre il suo cuore alla madre, state guardando #CePostaPerTe? pic.twitter.com/4S1opMXmyg — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 22, 2020