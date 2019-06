Caduta Libera: nuovo amore in diretta per il campioncino Nicolò – lei gli dedica una canzone e lui si imbarazza (VIDEO)

Caduta Libera goes Uomini e Donne, dopo aver fatto tornare in gioco Valeria, l’ex fidanzata del campioncino e aver portato tra i concorrenti Giada, una ragazza che Nicolò già conosceva, ieri c’è stata addirittura una dedica d’amore.

Il campione ha sfidato Veronica, che poco dopo ha perso, ma prima di cadere giù nella botola ha dedicato Oggi Sono Io di Alex Britti a Nicolò.

Guardando il ragazzo che l’ha spedita a casa, Veronica ha modificato il testo del brano da “come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi” a “pantaloni blu”, gli stessi indossati in puntata da Nicolò.

Gerry Scotti ha interrotto l’esibizione di Veronica: “Basta, Basta. Ma è inutile che adesso guardi me, quando canti ‘pantaloni blu’ che sono quelli che indossa lui. Capite? Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli dedicano anche le canzoni, non le capisco”.

A questo punto rischiamo di ritrovarcelo sul trono di Uomini e Donne a settembre.

Caduta Libera: il campioncino è già stato sconfitto e lo vedremo a luglio? L’indiscrezione.

Ieri sera però ho letto una brutta notizia (non confermata), un utente su Instagram ha scritto che le puntate sarebbero registrate con largo anticipo e che in realtà Nicolò è già stato sconfitto. Secondo questo ragazzo, Scalfi verrà battuto in una puntata che andrà in onda ad inizio luglio. In un’intervista di qualche settimana fa Nicolò ha parlato dell’ipotetica sconfitta: “Si, so che prima o poi verrò sconfitto e, quando succederà, mi dispiacerà. Caduta Libera è un’esperienza bellissima!”

