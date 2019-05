Caduta Libera: il campioncino Nicolò rincontra la sua ex – lei lo stuzzica e fa una dichiarazione, lui si imbarazza

Nicolò e Valeria si saranno anche lasciati, ma le loro strade continuano ad incrociarsi. La ragazza mesi fa ha abbandonato Caduta Libera per non sfidare il suo amore, ma una volta finita la storia, ha deciso di tornare in trasmissione, peccato però che abbia perso contro il campioncino di Caduta Libera, che lo scorso 22 maggio l’ha fatta cadere nella botola.

A distanza di pochissimi giorni, Valeria sabato scorso ha deciso di riprovarci ed è tornata alla corte di Gerry Scotti, pronta per sfidare nuovamente il suo ex ragazzo.

“Oggi qui tra le sfidanti ce n’è una che ti batte le mani in maniera più affettuosa delle altre. – ha detto Gerry Scotti – Ma non voglio girare il dito nella piaga perché già ti vedo molto imbarazzato”.

Valeria ha stuzzicato il suo ex: “Hai paura di me? Ti imbarazzo ancora? Oddio, non pensavo“. Il campioncino è rimasto impassibile e a detto di non essere in imbarazzo. Gerry ha cercato di giustificare la reazione del ragazzo dicendo che lui è molto freddo, ma Valeria ha continuato a punzecchiarlo:”Sembra e basta, fidati, in realtà è caldo. Sì, sì.”

Poi è anche arrivata la confessione finale della sfidante, che ha dichiarato di voler ancora bene al suo ex: “Lo prendo sempre in giro, ma infondo lo sa che io gli voglio bene. Non glielo dico mai, ma adesso lo dico che gli voglio bene“.

Ovviamente anche questa volta Valeria ha perso contro Nicolò ed è caduta nella botola, ma non è finita qui, visto che ieri sera la ragazza si è ripresentata per l’ennesima volta a Caduta Libera.

A questo punto c’è solo una spiegazione, Gerry vuole riaccoppiarli…



È iniziato da poco e già non ne posso più di Valeria — Rosita (@Rosita65759339) 28 maggio 2019