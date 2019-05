Caduta Libera: il campioncino Nicolò Scalfi è favorito? Gerry Scotti risponde alle polemiche

Intorno al campioncino Nicolò Scalfi ci sono diverse polemiche. Se da un lato i fan credono nella sua straordinaria bravura e sostengono che gli ascolti di Caduta Libera siano aumentati grazie a lui, dall’altra invece c’è chi parla di un trattamento di favore per il ragazzo. In molti dicono che a Nicolò verrebbero affidate domande troppo facili rispetto a quelle degli altri concorrenti.

Ieri Gerry Scotti, ospite di Tv Talk ha voluto replicare alle polemiche social e ha provato a difendere il suo campione.

“Se c’è un vantaggio per un quiz nell’avere un campione fisso? Direi che è nella storia di tutti i quiz. Io a Passaparola ho avuto un campione in carica per circa 100 puntate. Solo che non c’erano i social e nessuno se ne è accorto. Adesso il popolo degli odiatori è strutturato.

Quando vedi rispondere da casa sembra sempre più facile. Sembra sempre che se tu eri a Caduta Libera ce la facevi. Anzi, mi hai dato un’idea, adesso farò il casting degli odiatori e li farò confrontare con Nicolò per vedere come finisce. Un odiatore che batte Nicolò di Caduta Libera sarebbe un colpo di scena. Per adesso a me fa piacere vedere un ragazzo di 20 anni sapere tutte quelle cose. Ovviamente prima o poi cadrà anche lui”.