Caduta Libera: il campioncino Nicolò ritrova in gara la sua ex Valeria, che lancia una frecciatina (VIDEO)

Nicolò Scalfi dopo mesi continua ad essere il campione di Caduta Libera e qualche giorno fa ha rincontrato in gara la sua ex Valeria Filippetti.

La ragazza aveva lasciato il programma perché non voleva sfidarsi con Nicolò (apparso più volte su BitchyX a causa di alcune doti non indifferenti), ma poco dopo la loro storia è finita.

“In questi giorni sto ricevendo tantissimi messaggi – ha scritto la Filippetti su Instagram – e credo sia giusto che, avendoci seguiti fin dall’inizio, meritiate una risposta. La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, ma è finita nel migliore dei modi non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto. Vi ringrazio davvero tanto per il supporto e l’immenso affetto che ci avete dimostrato in queste settimane, mi avete riempito il cuore. Abbiamo deciso di vivere il nostro rapporto in maniera diversa da come siete abituati a vedere”.



Adesso che sono entrambi single, Valeria ha deciso di tornare a Caduta Libera. Ieri Nicolò ha sfidatola ragazza, che però poco dopo ha perso. Gerry Scotti ha fatto una battuta ‘lui non ha pietà, nemmeno la bella Valeria riesce a placarlo’. La concorrente però ha risposto con una frecciatina sospetta: “Non riesco a placarlo? Diciamo che non ci riesco qui…”E dove lo placherebbe?

