Caduta Libera, il campioncino Nicolò sfida Giada e ammette: “Io e lei ci conosciamo”

Caduta Libera goes Uomini e Donne. Stanno tentando di accoppiare Nicolò Scalfi? Il campione ha festeggiato da poco le 50 puntate passate in trasmissione e Gerry Scotti gli ha fatto una bella sorpresa, invitando da concorrente la sua ex fidanzata, Valeria Filippetti. La ragazza poco prima di cadere nella botola ha anche ammesso di saper domare il campioncino.

Ieri c’è stato un altro colpo di scena, il conduttore ha presentato una bella ragazza, Giada, un’impiegata di Brescia. Nicolò aveva uno strano sorriso e infatti dopo la presentazione di Giada, ha ammesso di conoscerla: “Io la conosco, ci conosciamo. Oltre ad essere della mia città, ha fatto anche la mia stessa scuola“.

Ovviamente il campioncino (apparso più volte su BitchyX a causa di alcune doti non indifferenti),ha mandato a casa anche Giada, che è finita sotto la botola dopo solo 3 minuti di gara.

Nicolò Scalfi alla difesa del suo 24817esimo titolo di campione. #cadutalibera pic.twitter.com/DyuiouyjCM — Francesco Libero (@FrancescoLibe) 24 maggio 2019

Nicolò è a 50 puntate perché è stato bravo (il più bravo in 4 anni) a calarsi in questa parte (e non solo). Props to him 👏👏👏 #cadutalibera — Davide Maistrello (@ge_aldrig_upp) 23 maggio 2019