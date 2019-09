Caduta Libera: il campione (belloccio) Christian Fregoni eliminato

Colpo di scena a Caduta Libera, il campione belloccio Christian Fregoni ha perso. Il bagnino è finito giù nella botola dopo ben 40 puntate e 210.000€ vinti. Nicolò Scalfi rimane imbattuto, visto che è stato il campione in carica di Caduta Libera per 88 puntate ed ha portato a casa più di 650.000€.

A battere Christian è stato Simone Praticò, 25 anni, da Reggio Calabria.

“Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno. – ha detto Gerry Scotti –Non mi aspettavo davvero questo colpo di scena. Avete appena visto Christian perdere il titolo di campione di Caduta Libera. Ti voglio abbracciare, è stato bello conoscerti. Come tutti i grandi campioni meriti di fare i saluti che vuoi. Ti auguro tutto il bene del mondo e ti rivedremo nei tornei dei campioni. Ma andrai avanti bene, hai vinto 210.000€”.

Io voglio ricordarlo così…



“Io voglio innanzitutto ringraziare te Gerry. Voglio anche ringraziare tutto lo staff e la produzione per questa meravigliosa esperienza incredibile. E’ stato davvero bello stare qui in mezzo, vivendo così tante emozioni sempre al vertice della tensione. Non posso che fare i complimenti al nuovo campione e andare. Buona fortuna per il futuro”.