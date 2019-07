Caduta Libera: il bagnino Christian mostra il fisico e l’ex campione Nicolò fa uno strano commento

Poco più di una settimana fa è andata in onda l’ultima puntata di Caduta Libera con Nicolò Scalfi come campione in carica (titolo che ha mantenuto per più di 80 puntate) . Il ragazzo però continua a guardare lo show che l’ha reso popolare e dove probabilmente tornerà in futuro per qualche torneo.

Ieri nello show di Gerry Scotti c’è stato un altro graditissimo ritorno. Il bagnino belloccio che lo scorso 3 luglio ha sfidato Nicolò, è tornato sulle botole del quiz di Canale 5.

Purtroppo anche questa volta l’avventura di Christian Fregoni è durata poco, perché è stato battuto da Alessandro.

Gerry ha fatto i complimenti al bagnino per il suo fisico e non è stato l’unico, perché anche l’ex campioncino ha detto la sua sui social: “Senza fisico Christian!”

E visto che non c’è due senza tre, speriamo che Christian torni presto a Caduta Libera.

Vi presento Cristian, il mio fidanzato bagnino 😍😍😍😍#CadutaLibera pic.twitter.com/YhFsXtLcbw — Nicola (@nico_lai93) 15 luglio 2019

Qualcuno sa come si chiama su Insta Cristian il bagnino? Chiedo per un’amica eh 😂 #CadutaLibera — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆𝖓𝖓𝖆🌻/tizia aracnofobica (@benvlaugh) 15 luglio 2019

#cadutalibera vedo che siamo tutti sotto un treno per il bagnino, bene, mi sento meno sola😂😂😂🙈 — Lavinia 💚🌈 (@schaatzimausi) 15 luglio 2019

Ph: Caduta Libera Mediaset Play