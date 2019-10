Caduta Libera: il nuovo campione fa coming out nel modo più bello possibile (VIDEO)

Fare coming out non necessariamente significa uscire per strada con un cappellino con scritto “SONO GAY” a caratteri cubitali come molti che soffrono di omofobia interiorizzata credono, fare coming out significa anche vivere alla luce del sole la propria vita senza necessariamente nascondersi dietro generi neutri.

Un coming out molto bello è avvenuto nella puntata di ieri di Caduta Libera quando – nello scontro fra Diego e Gabriele – il primo, raccontando un aneddoto della sua vita, ha specificato di avere il fidanzatO.

Per giustificarsi di una risposta corretta sulla regione Puglia, Diego ha ironizzato: “C’ho il fidanzato pugliese, quindi figuriamoci”. Un coming out in pieno stile fatto con estrema naturalezza e nell’indifferenza generale di Gerry Scotti a cui, giustamente, poco importa. Se avesse detto “C’ho la fidanzata pugliese” Gerry non avrebbe fatto nessuna battuta, per questo motivo non l’ha fatta neanche in questo caso dimostrando una grande intelligenza ed una grande apertura mentale.

L’omosessualità – nonostante una politica omofoba dilagante – sta diventando piano piano normalità nel nostro paese ed ormai non fa più né caldo né freddo avere un campione in un quiz con la fidanzata o con il fidanzato.

Ecco il video: