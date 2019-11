Caduta Libera: Niccolò Scalfi torna e sfida Cristian il bagnino

Come annunciato da Gerry Scotti, ieri sera è andata in onda la prima puntata di Caduta Libera dedicata ai campioni dello show. Niccolò Scalfi posizionato al centro dello studio ha sfidato uno ad uno i suoi rivali e l’ultimo è stato proprio Cristian il bagnino belloccio, che però ha avuto la peggio ed è caduto nella botola (dopo essersi difeso dignitosamente).

Gerry prima di salutare Cristian ha ricordato le sue ospitate da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

“La tua estetica ti permetterebbe di fare del cinema. Cristian ti ho visto un po’ dappertutto. La televisione si nutre dei suoi campioni. Per me vederti invitato in altre trasmissioni è stato bello ed è stato un omaggio al nostro programma”.