Caduta Libera: il campioncino Nicolò Scalfi torna in gioco

Nicolò Scalfi ha fatto la storia di Caduta Libera, con ben 88 puntate e più di 650.000€ vinti, il ragazzo è stato il campione che ha resistito di più in gioco. Lo scorso luglio il bresciano però è stato sconfitto da Francesco e da allora non è più tornato nel quiz che l’ha reso popolare in tutta Italia.

Ieri sera però Gerry Scotti ha ricordato ai telespettatori che sabato e domenica andranno in onda due appuntamenti speciali del suo show, nei quali si sfideranno tutti i più grandi campioni di Caduta Libera. Ovviamente in questi due appuntamenti ci sarà anche il campioncino.

“Godetevi questa ultima settimana di Caduta Libera che poi tornerà nella prossima stagione televisiva. Questo in attesa di sabato e domenica che avremo il campionato di tutti i nostri campionissimi. Tutti i campioni che hanno vinto di più qui da noi. Al centro ci sarà l’incredibile, l’imbattibile Nicolò! Allora vi aspettiamo sabato e domenica per queste puntate speciali”.

Sono curioso di vedere se Nicolò riuscirà a battere gli altri campioni e soprattutto voglio sapere se ci sarà anche il mio amore, il bagnino belloccio…



Il campioncino di Caduta Libera si candida per L’Isola dei Famosi.

Oltre al ritorno a casa di Gerry Scotti, Nicolò punta anche uno dei reality di punta di Mediaset.

“In tv cosa vorrei fare? Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?“.

Nicolò e l’addio a Caduta Libera: il video