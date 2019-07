Caduta Libera: Nicolò Scalfi è stato sconfitto – il pianto prima di abbandonare il gioco (VIDEO)

A quanto pare i rumor erano fondati, ieri sera infatti si è conclusa l’avventura di Nicolò Scalfi a Caduta Libera. Dopo 88 puntate e più di 650.000€ vinti, il campioncino è stato sconfitto.

Nicolò si è commosso ed ha fatto scendere qualche lacrima anche a Gerry Scotti. Prima di cadere per l’ultima volta nella botola, il campione di Caduta Libera ha voluto ringraziare tutti.

“Forse l’emozione più grande è questa… volevo ringraziare tutti, davvero, è stato bellissimo. Grazie, è un pianto di gioia, è stato bellissimo, ringrazio la produzione, i costumi, tutti, te in particolare. Saluto i parenti e gli amici. Non posso che essere grato a tutti voi, grazie veramente. Voglio fare anche i miei complimenti a tutti gli sfidanti e in particolare a Francesco”.