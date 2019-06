Caduta Libera: il campioncino Nicolò vince ancora e supera un record, ma arriva l’indiscrezione “è stato sconfitto ed ha lasciato il programma”

Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera non ne nuove sapere di arrendersi e continua a tenere stretto il suo titolo e a portare a casa nuove vittorie. Il ventenne bresciano nella puntata del 4 giugno ha vinto 100.000€, che sommati alle altre vincite portano il suo montepremi complessivo a 500.000€. Questo è un vero record, Nicolò Scalfi è il campione più giovane della tv ad aver vinto mezzo milione di Euro. Stando a quello che riporta Mediaset, il ragazzo ha battuto anche un altro record: è infatti il campione del game show con più presenze all’attivo.

Ieri sera però ho letto una brutta notizia (non confermata), un utente su Instagram ha scritto che le puntate sarebbero registrate con largo anticipo e che in realtà Nicolò è già stato sconfitto. Secondo questo ragazzo, Scalfi verrà battuto in una puntata che andrà in onda ad inizio luglio.

In un’intervista di qualche settimana fa Nicolò ha parlato dell’ipotetica sconfitta: “Si, so che prima o poi verrò sconfitto e, quando succederà, mi dispiacerà. Caduta Libera è un’esperienza bellissima!”

Nicolò vince altri 100.000€ a Caduta Libera, il video.

