La cagnolina di Chiara Ferragni ha un tumore: “Ho temuto di perderla, ha avuto crisi epilettiche”

Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni, ha un tumore.

A rivelarlo è stata proprio Chiara nella giornata di oggi con una serie di video su Instagram, in cui ha raccontato come ha fatto a scoprire della malattia e quale sarà la cura.

Qualche ora dopo ha poi fatto un aggiornamento:

“Update su Mati: è ricoverata dal nostro veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali altre crisi epilettiche e capire il dosaggio perfetto per lei delle medicine anti-epilettiche. Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia. Purtroppo abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei bulldog francesi come lei. Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti anni”