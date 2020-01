Svelato chi è il calciatore famoso con cui ha un flirt da mesi Elisa De Panicis

Elisa De Panicis è entrata al Grande Fratello Vip con il cuore impegnato e per questo motivo quando Andrea Denver – secondo quanto ha raccontato lei – si sarebbe auto invitato nel suo hotel per “farle un massaggio” lei ha risposto di no.

“Tu Andrea hai una ragazza e inviti me in albergo? Devo continuare? Andrea guardami negli occhi e dimmi se devo continuare questa frase o no? […] Mi hai invitato nel tuo albergo quando ero a Milano e quando stavamo facendo le riprese per il Grande Fratello mi hai detto ‘Eli sei sicura che non posso venire nel tuo albergo a farti un massaggio?’. E io ti ho detto ‘Andrea no’!”.

La storia è stata parzialmente smentita da Andrea Denver che ha rivelato di non aver mai proposto ad Elisa De Panicis di vedersi in albergo e/o di farle un massaggio, proprio perché fidanzato.

Nel dubbio a rompere il ghiaccio c’ha pensato Alfonso Signorini che ha svelato che la De Panicis esce da mesi con Theo Hernandez, terzino del Milan.

“Caro Denver, non preoccuparti perché la nostra Elisa ha il cuore già occupato, perché pare che il suo cuore batta per un terzino del Milan che si chiama Hernandez!“

Olè.