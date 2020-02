Calvin Harris vittima di un hacker che ha pubblicato una sua foto privata

Dopo Noah Centineo e James Charles, sembra proprio che anche Calvin Harris sia stato vittima di un hacker. In questi giorni una foto privata del produttore è stata pubblicata prima da alcuni siti brasiliani e poi ha fatto il giro di Twitter (e la trovate su Bitchy X). Per adesso l’ex fidanzato di Taylor Swift non ha commentato quanto accaduto.

In passato anche Tyler Posey è stato vittima di un pirata del web, ma ha reagito in modo ironico.

“Vi posso garantire che ero sul set di Teen Wolf in almeno un paio di quelle foto, se non addirittura in tutte. Sono stato sul set di quello show per sette anni! Avevo diciotto anni quando ho iniziato e adesso ne ho venticinque, per cui ora posso dire di essere uscito da quella fase delle foto ‘particolari’. Ma in quel periodo sì, ne scattavo un bel po’”.

C’è chi ha addirittura battuto l’hacker. Qualcuno ha diffuso diverse foto intime dell’attore Beau Mirchoff e lui ha pubblicato una cartella con decine di foto e clip private.

“Sono stufo dei venditori e dei truffatori, quindi io pubblico tutto questo per liberare la cosa, in modo che non abbiano più alcun potere, almeno in questo caso”.

La reazione del web alla foto di Calvin Harris.

Ma raga sono assolutamente scioccata dall’hastag “ calvin harris pack” MA SUL SERIO #CalvinHarris — Sany James|| (@sanyjamesxx) February 3, 2020

raga ma che vuol dire che Calvin Harris ci ha uscito il suo pirullo ieri? Ma sono l’unica che non ne sapeva nulla — 🌻clancy ||-// (@melforfriends) February 3, 2020

Si può vedere sta foto di Calvin Harris? — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) February 3, 2020

Stamane circolava su Twitter la foto hackerata di Calvin Harris e leggevo dei commenti derisori a suo carico — 𝕸𝖔𝖔𝖓𝖈𝖍𝖎𝖑𝖉⛧ ♀️ (@IndigoMoon91) February 3, 2020