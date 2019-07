Cameron Boyce: l’autopsia svela le cause del decesso

Circa una settimana è morto improvvisamente a soli vent’anni l’attore della Disney Cameron Boyce. Una morte improvvisa, nel sonno, che ha sconvolto la famiglia e tutta Hollywood.

Ad annunciare la tragica scomparsa è stata la famiglia, che ha parlato fin da subito della sua malattia (stando però sul vago):

“Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.