Camila Cabello rivela il titolo di una canzone che ha scartato e che è diventato singolo di Ariana Grande

Succede spesso che una popstar scarti un pezzo e che questo diventi un singolo di un’altra cantante. Britney Spears ha rifiutato Umbrella, Kylie Minogue ha scartato Toxic, così come Rihanna ha passato Chandelier. Adesso anche Camila Cabello ha confessato di aver detto di no ad un pezzo che poi è passato ad una sua collega.

Due anni fa la fidanzata di Shawn Mendes ha registrato una demo di God Is A Woman, ma poi ha preferito non tenerla, perché non la sentiva adatta a lei.

“Sì è finita on line un’anteprima della mia versione di God Is A Woman. L’ho passata. Alla fine non suonava bene per me. Quindi loro l’hanno passata a lei. A me la sua versione sembra fantastica”.

Camila Cabello vorrebbe duettare con Ariana Grande.

“Certo che mi piacerebbe collaborare con lei. Io la amo, siamo amiche”.

Camila Cabello reveals that she was originally supposed to record ‘God Is A Woman’ but ut didn’t sound right for her, so it was then passed on to Ariana Grande. 😯 pic.twitter.com/6mpFB75HKb — Bops & Bangers (@bopsandbangers) December 14, 2019

Poco male, God Is A Woman non credo avrebbe aiutato molto la carriera di Camila. Non stiamo parlando di Toxic o Umbrella.