Camila Cabello: ascolta il nuovo album Romance

Dopo aver rilasciato un singolo dietro l’altro, – senza riuscire a portarne nemmeno mezzo in vetta alle classifiche – oggi Camila Cabello ha pubblicato il suo nuovo album, Romance. Nonostante l’assenza di chiare hit (a parte Senorita che però è di Shawn Mendes), questo disco è davvero piacevole, un bel prodotto pop.

Ci sono alcune canzoni che mi hanno colpito, tra tutte: Should’ve Said It, First Man e Dream of You.

Per quanto mi riguarda Camila è promossa.



Romance is finally out. this is all yours now. please tell me everything you think, I’m dying to know 😫 #RomanceOutNowhttps://t.co/MAHfvmmGCK pic.twitter.com/bNllJgVcdw

— camila (@Camila_Cabello) December 6, 2019